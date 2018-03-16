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Google официально переименовала Android Wear в Wear OS
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Google официально переименовала Android Wear в Wear OS 

Android Insider 16 марта 2018
Фото: Android Insider
В понедельник журналисты сообщили о возможном ребрендинге Android Wear. Как указывало содержимое предварительной версии ОС для разработчиков, систему ждало переименование вместе с выходом финальной сборки. Слухи подтвердились — Wear OS заменила Android Wear.
Google официально сообщила об изменениях, сообщает 9to5google. По утверждению сотрудников, новое имя «лучше отражает технологии, видение и, что особенно важно, пользователей, которые используют часы компании».
В интернете также появился обновлённый логотип. Wear OS пишется вместе с упоминанием «by Google», а фирменное изображение выполнено в виде буквы «W» в родных цветах компании. Слоган — «Сделай каждую минуту значимой».
Сайт системы подчёркивает, что часы совместимы с устройствами обеих мобильных платформ — Android и iOS. Также Google обновила приложение-компаньон. Пользователи получат апдейт в ближайшие пару недель.
Поделитесь впечатлениями о ребрендинге в официальном телеграм-чате AndroidInsider.
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