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Уволенного барнаульца восстановят на работе и выплатят ему 100 тысяч рублей
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Уволенного барнаульца восстановят на работе и выплатят ему 100 тысяч рублей 

АиФ — Алтай 20 марта 2018
Фото: АиФ - Алтай
Житель Барнаула по решению суда будет восстановлен в должности коммерческого директора ООО, кроме того ему выплатят 100 тысяч рублей за вынужденный «простой» и 15 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Как сообщает краевая прокуратура, мужчина работал в компании с 1998 года, но его уволили, не дожидаясь истечения двух дней на предоставление объяснения. «Данное обстоятельство является грубым нарушением порядка привлечения к дисциплинарной ответственности», — пояснила помощник прокурора Центрального района г. Барнаула Марина Будяковская.
Кроме того, желая наказать работника, руководители не учли, что он проработал почти 20 лет без замечаний.
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