Подписка на «Яндекс. Музыку» резко подешевела 

Подписанные на это пользователи смогут пользоваться всеми функциями сервиса, в том числе слушать музыку в высоком качестве и получать персональные рекомендации. Правда, в памяти мобильного устройства можно будет сохранить не более 99 треков (этого ограничения нет в стандартной подписке за 169 рублей). Самую дешевую музыкальную подписку до сих пор предлагал сервис Boom социальной сети «ВКонтакте»: там она стоит 149 рублей в месяц. Чуть дороже обходятся подписки на Google Music и Apple Music (159 и 169 рублей соответственно).