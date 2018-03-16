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Ямальцы проследят за голосованием в режиме онлайн
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Ямальцы проследят за голосованием в режиме онлайн 

Красный Север 11 часов назад
Фото: Красный Север
Портал «нашвыбор2018.рф» позволит ямальцам и всем россиянам наблюдать за выборами президента в любом уголке страны.
В компании «Ростелеком», создавшей данную интернет-площадку, сообщили, что ресурс начнет работать с 23 часов по московскому времени 17 марта. И, в отличие от выборов 2012 года, на этот раз все избирательные участки, оборудованные системой видеонаблюдения, передадут видео в режиме онлайн.
Также по информации пресс-службы оператора, для просмотра видео на портале пользователю не требуется регистрация, достаточно выбрать нужный участок и открыть окошко трансляции изображения с помощью стандартного медиаплеера. Если гражданину понадобится обратная связь, то нужно авторизоваться, используя учетную запись в ЕСИА.
— Это финальный этап подготовки системы видеонаблюдения к выборам. 18 марта все желающие смогут увидеть, как идет голосование в любом из участков, оборудованных системой, — отметил вице-президент компании Артемий Прокопенко.
На Ямале сотрудники «Ростелекома» установили 173 комплекта оборудования для видеонаблюдения на избирательных участках.
Добавим, что для поддержки пользователей предоставлен номер «горячей линии» 8-800-301-00-55, по которому смогут обратиться представители УИК, ТИК и граждане. Звонки бесплатные из любого региона России.
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