Ямальцы проследят за голосованием в режиме онлайн

Портал «нашвыбор2018.рф» позволит ямальцам и всем россиянам наблюдать за выборами президента в любом уголке страны.

компании «Ростелеком» , создавшей данную интернет-площадку, сообщили, что ресурс начнет работать с 23 часов по московскому времени 17 марта. И, в отличие от выборов 2012 года, на этот раз все избирательные участки, оборудованные системой видеонаблюдения, передадут видео в режиме онлайн.

Также по информации пресс-службы оператора, для просмотра видео на портале пользователю не требуется регистрация, достаточно выбрать нужный участок и открыть окошко трансляции изображения с помощью стандартного медиаплеера. Если гражданину понадобится обратная связь, то нужно авторизоваться, используя учетную запись в ЕСИА.

— Это финальный этап подготовки системы видеонаблюдения к выборам. 18 марта все желающие смогут увидеть, как идет голосование в любом из участков, оборудованных системой, — отметил вице-президент компании Артемий Прокопенко.

На Ямале сотрудники «Ростелекома» установили 173 комплекта оборудования для видеонаблюдения на избирательных участках.