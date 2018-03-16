Появились фотографии устройства GrayKey, взламывающего любые iPhone с iOS 11

Появились фотографии устройства GrayKey, взламывающего любые iPhone с iOS 11На прошлой неделе появилась информация о компании Grayshift, которая взламывает любые iPhone на iOS 11. Сегодня же опубликовали фотографии устройства GrayKey, с помощью которого происходит взлом.

GrayKey представляет из себя небольшой серый ящик с двумя Lightning-корректорами. Два iPhone могут быть подключены сразу, и их необходимо подключить примерно на две минуты для установки проприетарного программного обеспечения, предназначенного для угадывания кода доступа.

После установки ПО запускается процесс взлома. Для четырехзначного кода достаточно нескольких часов, для шестизначного — нескольких дней.

Как только программное обеспечение GrayKey взломает код доступа, он будет отображаться прямо на экране смартфона. Затем iPhone можно подключить обратно к GrayKey, чтобы загрузить все данные, включая незашифрованное содержимое Keychain. К этой информации можно получить доступ с помощью компьютера.

Устройство способна взломать любой iPhone под управлением iOS 11.2.5 и ниже. Предполагается, что в iOS 11.2.6 также не закрыта уязвимость, необходимая для взлома, но это неточно.

Есть две версии GrayKey — за $15 тыс. и за $30 тыс. Первая работает только через Интернет, вторая совершенно автономна.