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Появились фотографии устройства GrayKey, взламывающего любые iPhone с iOS 11
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Появились фотографии устройства GrayKey, взламывающего любые iPhone с iOS 11 

iPhones.ru 13 часов назад
Фото: iPhones.ru
Появились фотографии устройства GrayKey, взламывающего любые iPhone с iOS 11На прошлой неделе появилась информация о компании Grayshift, которая взламывает любые iPhone на iOS 11. Сегодня же опубликовали фотографии устройства GrayKey, с помощью которого происходит взлом.
GrayKey представляет из себя небольшой серый ящик с двумя Lightning-корректорами. Два iPhone могут быть подключены сразу, и их необходимо подключить примерно на две минуты для установки проприетарного программного обеспечения, предназначенного для угадывания кода доступа.
После установки ПО запускается процесс взлома. Для четырехзначного кода достаточно нескольких часов, для шестизначного — нескольких дней.
Как только программное обеспечение GrayKey взломает код доступа, он будет отображаться прямо на экране смартфона. Затем iPhone можно подключить обратно к GrayKey, чтобы загрузить все данные, включая незашифрованное содержимое Keychain. К этой информации можно получить доступ с помощью компьютера.
Устройство способна взломать любой iPhone под управлением iOS 11.2.5 и ниже. Предполагается, что в iOS 11.2.6 также не закрыта уязвимость, необходимая для взлома, но это неточно.
Есть две версии GrayKey — за $15 тыс. и за $30 тыс. Первая работает только через Интернет, вторая совершенно автономна.
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