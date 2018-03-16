Почти 1,5 миллиона горожан регулярно пользуются приложением «Парковки Москвы» 

Как сообщил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, количество активных пользователей приложения увеличилось вдвое с 2015 года благодаря удобному интерфейсу и вводу новых функций. Приложениями «Метро Москвы», «Мосгорпасс» и «Мосгортранс» пользуются более одного миллиона человек. Мобильные приложения постоянно усовершенствуются. Так, в «Метро Москвы» заработала функция записи всех типов билетов на карту «Тройка». В ближайшее время в программе появятся карта с туристическими маршрутами по столичной подземке и дополнительные функции, которые будут полезны болельщикам на Чемпионате мира по футболу.