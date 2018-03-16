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Spotify создал собственного голосового помощника
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Spotify создал собственного голосового помощника 

Inc. 17 часов назад
Фото: Inc.
Музыкальный стриминговый сервис Spotify создал собственного голосового помощника, способного искать конкретные треки или жанр музыки с помощью голосовых команд. Об этом пишет TechCrunch.
Сейчас функция проходит тестирование и доступна только ограниченному количеству пользователей сервиса. Как отмечает издание, запуск собственного голосового помощника сделает Spotify независимым от конкурентов, среди которых Apple, Amazon и Google.
Сейчас число подписчиков у Spotify вдвое больше, чем у Apple Music — 71 млн против 38 млн соответственно. По данным на конец 2017 года общая аудитория сервиса составляла 159 млн слушателей в месяц.
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Ранее сообщалось, что Spotify собирается заняться разработкой и производством гаджетов. Компания опубликовала объявления о поиске проджект-менеджера, старшего проджект-менеджера и операционного директора. Из них следует, что сотрудники требуются в подразделение Hardware Production.
В описании к вакансиям говорится, что соискателям предстоит применить «инновационные сервисы Spotify», а также заниматься производством, продажами, поставками и маркетингом.
В начале 2018 года пользователи голосового помощника Amazon начали жаловаться на странное поведение устройства. Иногда Alexa начинала смеяться в ответ какую-то команду, а иногда — без причины. Один из владельцев «умного» устройства засыпал, когда голосовой помощник рассмеялся.
В Amazon объяснили, что Alexa в некоторых случаях может «не расслышать» команду и распознать случайную фразу как «Alexa, посмейся» (Alexa, laugh). Компания собирается отключить такую функцию и позволить помощнику смеяться, только когда он слышит фразу «Alexa, ты можешь смеяться?» (Alexa, can you laugh?).
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