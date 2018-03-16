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СМИ: ЕК планирует налог в 3% для IT-корпораций США
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СМИ: ЕК планирует налог в 3% для IT-корпораций США 

Вести.Ru 20 часов назад
Фото: Вести.Ru
Фото: Olivier Hoslet/EPA-EFE  Москва, 15 марта — «Вести. Экономика». Власти Европейского союза планируют ввести 3%-ный налог с выручки для ряда крупнейших американских компаний, в частности Google и Facebook. Об этом со ссылкой на проект данного предложения сообщило агентство Reuters. Предварительный вариант предлагает Еврокомиссии взимать налоги только с крупных компаний с ежегодным объемов выручки более 750 млн евро во всем мире и более 50 млн евро в ЕС. Как отмечается, предложение может быть одобрено на следующей неделе. В дальнейшем проект будет вынесен для согласования стран-членов ЕС и Европаламента. Под действие нового налога в ЕС могут попасть такие компании как Amazon, Apple, Facebook, Google, Uber, Airbnb и ряд других фирм. По сведениям источников Reuters, «цифровой налог» рассматривается как временная мера для периода пока ЕС не достигло соглашения о налогах с крупными компаниями.
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