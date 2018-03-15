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Разработчики рассказали, насколько популярны Apple Watch Series 3
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Разработчики рассказали, насколько популярны Apple Watch Series 3 

Apple Insider 22 часа назад
Фото: Apple Insider
Разработчики популярного приложения Pedometer++ для iPhone и Apple Watch рассказали, какие модели умных часов пользуются наибольшим спросом среди их пользователей. Полученные данные позволяют не только получить представление о степени распространенности Apple Watch Series 3, но и сделать неожиданные выводы о популярности новой модели в сравнении с предыдущими.
В течение нескольких месяцев (с 1 августа 2017 года по 14 марта 2018 года) разработчик Дэвид Смит собирал информацию о моделях пользовательских устройств и обнаружил, что к марту этого года самыми популярными Apple Watch стали Series 3, несмотря на недавний релиз осенью прошлого года. Вместе с этим почти пропорционально начала снижаться доля предыдущих версий умных часов от Apple.
Так, теперь больше трети пользователей Pedometer++ обзавелись Apple Watch Series 3. По мнению создателей приложения, на предпочтения покупателей повлияла скорость работы новых Apple Watch и поддержка LTE, которая делает часы более самостоятельными.
На полученном графике можно отследить данные по еще одной группе пользователей Apple Watch Series 1. Их доля в сравнении с остальными практически не изменилась за все время исследования: это именно те пользователи, которые купили Apple Watch один раз и не видят смысла в обновлении часов каждый год или два. Правда, скоро Apple наверняка прекратит поддержку старых умных часов, перестав выпускать для них обновления операционной системы.
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