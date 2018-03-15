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Как быстро поделиться паролем от Wi-Fi на Android
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Как быстро поделиться паролем от Wi-Fi на Android 

Android Insider 22 часа назад
Фото: Android Insider
Вследствие того, что сегодня почти все стремятся защитить свои сети Wi-Fi от несанкционированных подключений, пароли для них становятся по-настоящему ценным товаром. И если, находясь в гостях, можно без проблем попросить хозяина продиктовать заветный набор символов, то в отелях, где за доступ к беспроводному интернету нередко просят платить по количеству устройств, не остается ничего другого, как идти на хитрость.
Приложение Wifi QR Code Creator позволит создать уникальный QR-код, отсканировав который ваши соседи по номеру смогут подключиться к известной только вашему смартфону сети. Для этого достаточно открыть список подключений, найти нужное и, кликнув по нему, сгенерировать QR-код. Единственное ограничение — это необходимость получения root-прав для работы приложения.
Интересно, что c недавних пор возможность поделиться подключением к Wi-Fi по умолчанию доступна всем пользователям iOS 11. Там данная функция реализована еще проще и не требует лишних манипуляций вроде джейлбрейка. Все, что нужно сделать, — это активировать Bluetooth и поднести два устройства друг к другу, после чего нажать на экране устройства, подключенного к беспроводной сети, клавишу «Поделиться Wi-Fi».
Обсудить быстрые и удобные способы подключения к Wi-Fi можно в официальном Telegram-чате AndroidInsider.ru.
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