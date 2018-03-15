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Стало известно, когда смартфоны Samsung получат аналог Face ID
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Стало известно, когда смартфоны Samsung получат аналог Face ID 

Android Insider 15 марта 2018
Фото: Android Insider
Samsung Electronics, вероятно, не успеет реализовать свой аналог Face ID до релиза Galaxy Note 9 осенью 2018 года, поэтому первым устройством производителя с аппаратной системой распознавания лиц станет Galaxy S следующего поколения. Об этом пишет газета The Bell со ссылкой на осведомленные источники.
По данным собеседников The Bell, разработкой программно-аппаратного комплекса распознавания лиц для нового Galaxy S занимается израильский стартап Mantis Vision совместно с производителем 3D-камер Namuga. От успеха партнеров Samsung зависит не только ее способность конкурировать с Apple, но и вопрос престижа компании.
Флагманские смартфоны Samsung актуального поколения оснащаются гибридной системой идентификации, совмещающей программную технологию распознавания лиц с аппаратным сканером радужной оболочки. Данный инструмент, вопреки надеждам потребителей, не обеспечивает должного уровня безопасности, снимая блокировку смартфона, даже если глаза пользователя закрыты.
Обсудить преимущества технологии распознавания лиц перед дактилоскопией можно в официальном Telegram-чате AndroidInsider.ru.
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