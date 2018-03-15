В России начала работу соцсеть для деловых контактов

Российская социальная сеть для деловых контактов — Skillsnet — была запущена 15 марта. Об этом сообщил глава Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Всеволод Вуколов.

«15 марта, в четверг, состоится запуск социальной сети SKILLSNET. Это будет лучшая социальная сеть для профессиональных контактов, и, по нашему убеждению, она будет активно востребована молодежью», — цитирует чиновника ТАСС

По словам Вуколова, создавая соцсеть, Роструд стремился дать возможность гражданам показать свою квалификацию и повысить её.

На запуск проекта службой было потрачено 14 миллионов рублей. Интерфейс соцсети позволяет пользователям открывать свой профиль, а предприятиям — размещать свои предложения по трудоустройству и стажировке. Кроме того, участники Skillsnet получили возможность обсуждать между собой лучшие места для учёбы и стажировки.