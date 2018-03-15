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В России начала работу соцсеть для деловых контактов
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В России начала работу соцсеть для деловых контактов 

Парламентская газета 15 марта 2018
Фото: Парламентская газета
Российская социальная сеть для деловых контактов — Skillsnet — была запущена 15 марта. Об этом сообщил глава Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Всеволод Вуколов.
«15 марта, в четверг, состоится запуск социальной сети SKILLSNET. Это будет лучшая социальная сеть для профессиональных контактов, и, по нашему убеждению, она будет активно востребована молодежью», — цитирует чиновника ТАСС.
По словам Вуколова, создавая соцсеть, Роструд стремился дать возможность гражданам показать свою квалификацию и повысить её.
На запуск проекта службой было потрачено 14 миллионов рублей. Интерфейс соцсети позволяет пользователям открывать свой профиль, а предприятиям — размещать свои предложения по трудоустройству и стажировке. Кроме того, участники Skillsnet получили возможность обсуждать между собой лучшие места для учёбы и стажировки.
Российская соцсеть является аналогом американской LinkedIn, которая была заблокирована Роскомнадзором в ноябре 2016 года. Причиной стало нарушение требования закона о персональных данных об обязательно хранении информации россиян на территории России.
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