AP: в Вашингтоне утверждают, что РФ причастна к кибератакам на энергосистемы США

НЬЮ-ЙОРК , 15 марта. / ТАСС /. Администрация президента США Дональда Трампа полагает, что Россия причастна к попыткам получить несанкционированный доступ к компьютерным системам, связанным с американскими энергетическими сетями. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press. По версии его источников, такая активность была зафиксирована сотрудниками ФБР , министерства внутренней безопасности и разведывательных служб. Российской стороне, как утверждается, удалось получить доступ к указанным системам и «провести зондирование сети». Речь якобы идет о системах контроля на заводах и в электросетях. Американские чиновники, как утверждается, помогли американским компаниям прекратить несанкционированный доступ. Представители фирм были предупреждены об опасности.