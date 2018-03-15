На едином портале московских судов за год зарегистрировалось более 21 тыс. пользователей

Ульяна Солопова. МОСКВА , 15 марта. / ТАСС /. Более 21 тыс. пользователей зарегистрировалось в 2017 году на Едином информационном портале судов общей юрисдикции Москвы, сообщила ТАСС пресс-секретарь Мосгорсуда

"По состоянию на 31 декабря 2017 года было зарегистрировано 21220 пользователей личного кабинета портала судов общей юрисдикции Москвы, посредством кабинета в 2017 году подано 6370 документов в электронном виде, кроме того, поступили 3153 заявки на доступ к материалам дела в электронном виде", — сказала представитель суда, отметив, что портал является важным инструментом, обеспечивающим открытость и транспарентность правосудия, удобство доступа граждан к правосудию.

По ее словам, в течение прошлого года общее количество просмотров страниц портала составило 50,7 млн; среднее количество просмотров в день — 139 тыс., а наибольшее число просмотров в месяц было зафиксировано в ноябре 2017 года и составило 5,83 миллионов. По данным пресс-службы, наиболее популярными разделами главной страницы портала в 2017 году стали: «Поиск по судебным делам», «Калькулятор госпошлины», «Территориальная подсудность» и «Суды на карте». Наиболее популярными подразделами страниц каждого из 36 судов портала (суммарное количество посещений) стали: «о суде», «новости», «справочная информация» и «электронная приемная».

В пресс-службе суда напомнили, что Единый информационный портал судов общей юрисдикции Москвы был введен в эксплуатацию 29 декабря 2016 года. На портале централизованно сосредоточена информация о 35 районных судах Москвы и Московском городском суде, о делах, находящихся в производстве московских судов общей юрисдикции. Для пользователей портала созданы условия для поиска информации по конкретному делу или же по какой-либо категории дел.

"Воспользовавшись различными фильтрами в разделах «Поиск по судебным делам», «Судебные заседания», расположенных в главном меню портала, или же «Информация по судебным делам», расположенном в меню каждого из 36 судов, участник судебного разбирательства, представитель СМИ или любой другой пользователь может найти информацию о судебных делах, начиная с 2015 года и по настоящее время. На портале приведена и иная необходимая информация: контакты и часы приема, состав суда, а также различные сервисы, например, электронная приемная", — резюмировала Солопова.