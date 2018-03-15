Как изменить цвет ссылки в PowerPoint?

Давайте разберемся, как изменить цвет гиперссылки на примере презентации в Microsoft PowerPoint 2010. Итак, вы добавили ссылку на слайд и заметили, что она синего цвета. Чтобы изменить это, перейдите на вкладку «Дизайн» и найдите там категорию «Цвета».

В выпадающем списке выберите опцию «Создать новые цвета темы…».

Откроется окно, в котором можно задать цвет любой надписи и ссылки — активной или уже посещенной.

Выберите нужный цвет и нажмите «Сохранить». Теперь все предыдущие и новые ссылки будут отображаться в заданной цветовой гамме. Например, в красной, как на слайде ниже. Читайте также: Как сохранить документ Word в формате PDF Не активируется Microsoft Office — что делать?

Как создать кнопку в Excel? Фото: Microsoft Office PowerPoint 2010