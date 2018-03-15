В России появится аналог соцсети LinkdeIn

По словам главы Роструда, портал обещает стать лучшей сетью для поддержания профессиональных контактов, а также станет популярным среди молодежи.

Skillsnet.ru позволит публиковать резюме, создавать тематические группы для общения по интересам, оставлять отзывы о работодателях и искать стажировки. В ближайшее время планируется также создать мессенджер и мобильные приложения на базе платформы соцсети, чтобы люди «могли устраиваться на работу через мобильный телефон».

Директор по маркетингу компании HeadHunter Ольги Мец отметила, что пока сложно спрогнозировать станет ли данный сервис популярен, т.к. «люди не склонны к тому роду нетворкингу». После блокировки похожей соцсети LinkedIn в России данная ниша осталась свободна. Популярная социальная сеть для поиска деловых контактов LinkedIn (принадлежащая Microsoft ) заблокирована на территории России с 2016 года по причине нарушения закона «О персональных данных», по которому вся обрабатываемая информация о российских граждан должна храниться только на территории России.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.