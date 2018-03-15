Узнай, как ты записан в чужих телефонах: V1.ru протестировал популярное приложение GetContact

Волгоградцы массово скачивают на свои смартфоны ставшее модным приложение GetContact. Якобы оно не только даёт доступ к базе контактов и может определить практически любые номера телефонов, включая городские, но и показывает как владелец телефона записан в других адресных книгах. Корреспондент V1.ru попробовал разобраться, что же это — удобство или покушение на личные данные?

GetContact уверенно удерживает лидирующую позицию среди бесплатных приложений для смартфонов. Несмотря на его популярность, он попал в поле зрения Роскомнадзора . Приложение не так давно запретили в Казахстане Азербайджане . Почему же на него наложили санкции, если изначально оно предназначается для защиты от спама? Бытует мнение, что его создавали для выкачивания информации, получив доступ к контактам пользователей, что является обязательным условием при установке. На сегодняшний день в приложении доступны около трёх миллиардов контактов со всего мира. С другой стороны, с помощью GetContact можно проверить неизвестный номер «на вшивость». Очень удобно, если на том конце провода не представились или вы вдруг забыли имя или фамилию собеседника. Сервис работает предельно просто. Нужно всего лишь вписать номер телефона и нажать кнопку «поиск». За несколько секунд, как правило, высвечиваются данные человека. Ну а если вы сами являетесь носителем этого приложения, то можно увидеть на сколько богата фантазия ваших знакомых. Программа предложит несколько вариантов имени, сохранённых другими пользователями.

Не поступила

Программа даёт понять как сохраняют в телефон моих знакомых другие абоненты. Так поставивший на свой смартфон новое приложение корреспондент V1.ru узнал, что его бывшая коллега работает массажистом, водит Toyota Celica и не поступила в следственный комитет . И, судя по всему, у неё есть поклонники.

Моё имя со смайликом

— Конечно, было любопытно узнать о себе. В базе данных оказалось 23 варианта с сохранением имени. Жаль, что не удаётся выяснить, у кого конкретно я записан так или иначе, — проверяет свой смартфон корреспондент. — Приложение такой функцией не обладает. В записях друзей и знакомых отображался нейтрально или даже позитивно со смайликом в конце. В большинстве случаев я записан по фамилии, пусть и не всегда правильно. У кого-то я до сих пор ассоциируюсь с местами моей бывшей работы.

Пупсики и котики

Как выяснилось, некоторые владельцы электронных телефонных книг сыграли злую шутку с судьбами нескольких людей, сами того не подозревая. В интернете уже немало историй, когда жёны устраивали проверку телефонного номера своих мужей. Кто-то из них отображался как «пупсик» или «котик». Печальный случай произошел с девушкой, которая высвечивалась у гинеколога как «Нармина (гименопластика)». Её муж подал на развод, узнав, что она потеряла девственность до того, как пошла под венец.

Примечательно, что на PlayMarket оставлено более 30 000 отзывов о приложении и оценки с золотой серединой встречаются довольно редко. Либо пять звезд, либо одна. Чуть меньше трети пользователей, кто скачал приложение, уверены, что это разработка хакеров. Люди боятся, что их данные уйдут навязчивым рекламщикам, а то и вовсе мошенникам. Фавориты приложения убеждают скептиков в том, что куда больше личных данных давно хранятся в Фейсбуке или «Одноклассниках». Любители GetContact считают, что приложение называют опасным те, кому есть что скрывать или у кого мания преследования. Тем не менее противники сервиса заявляют, что смартфоны после скачивания программы выходят из строя, а в записной книжке появляются странные контакты. Вот одни из отзывов пользователей:

«Ужас, скачиваем так для забавы, а в итоге? В моей записной книжке добавилось более 50 ЧУЖИХ НЕ ЗНАКОМЫХ мне номеров».

«Эту программу уже запретили во многих странах мира! Приложения какое-то хакерское» Я по глупости скачала, а потом уже почитала отзывы. Никакой политики конфиденциальности!»

«Подруга скачала приложение, тем самым слив мой номер телефона. Итог: мне третий день, а точнее ночь, с периодичностью в час сыпется спам в WatsApp».

«Хорошее приложение. Определяются все незнакомые номера. А на счет того, что данные украдут, мне нечего переживать, и так уже всё все украли, что надо было».

«Поставил на устройство с левой симкой, доступ к контактам и звонкам не дал, зарегистрировался через фейковую запись в Фейсбуке. Пробил свой номер и несколько номеров знакомых — знает и меня по имени, и их»

«Не знала даже что бывает такое приложение. Всегда мечтала знать, когда кто-то звонит с незнакомого номера. Спасибо разработчикам, мне нравится!»

Разработчики в свою очередь уверяют, что каждый желающий может удалить свой номер из базы, перейдя на официальный сайт. Но многие сомневаются в том, что даже удалив свои данные, «следы» от номера телефона всё равно остаются. Эксперты по киберугрозам уверены, что пользователи не напрасно опасаются подозрительного приложения. Так это или нет, предстоит узнать представителям Роскомнадзора. Если в приложении найдут нарушения закона, программа уйдет с российского онлайн-рынка, а ее создателя будет ждать судебное разбирательство.