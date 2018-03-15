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Tinder добавил новостную ленту
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Tinder добавил новостную ленту 

Sostav.ru 15 марта 2018
Фото: Sostav.ru
Сервис знакомств Tinder запустил ленту новостей. Теперь пользователи смогут видеть обновления пар, собранные в одном месте, сообщается в блоге компании.
В приложении появился раздел Feed, где можно смотреть обновления от людей, которые проявили к пользователю взаимный интерес. В ленте будут показаны последние опубликованные фото в Tinder, публикации в Instagram, обновления композиций в аудиосервисе Spotify. Публикации раздела можно прокомментировать, дважды нажав на сообщение.
Обновления должны позволить людям завязать полноценное общение и оценить, насколько они подходят друг другу.
«Лента — это кладезь полезной информации, ведь она позволяет лучше узнавать людей, которые вам интересны. Это весело, это просто, и лента видна только вам и людям, с которыми у вас образовалась пара», — говорится в блоге Tinder.
С конца декабря 2017 лента уже тестировалась в трех странах — Австралии, Новой Зеландии и Канаде, теперь она доступна повсеместно.
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