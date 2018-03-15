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Киберпреступники взломали учетную запись Twitter криптовалюты Verge
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Киберпреступники взломали учетную запись Twitter криптовалюты Verge 

Anti-Malware.ru 15 марта 2018
Фото: Anti-Malware.ru
Киберпреступникам удалось получить доступ к аккаунту криптовалютного проекта Verge в Twitter. Примечательно, что создатели Verge делали упор на повышенную конфиденциальность, которую обещали пользователям.
После взлома злоумышленники распространили среди 265 тысяч фолловеров ложную информацию о похищении 1 миллиарда токенов XVG. Также была скомпрометирована личная учетная запись разработчика Verge, киберпреступники опубликовали снимок документа, удостоверяющего его личность.
Представители Verge, комментируя ситуация со взломом, обвинили в ситуации американского оператора AT&T, который позволяет абонентам «подключать новые sim-карты к учетным записям, которые им не принадлежат».
Несмотря на то, что Verge восстановила доступ к учетной записи в течение часа, этот инцидент все равно повлиял на стоимость этой криптовалюты, утверждается, что цена на нее резко просела.
В последнее время злоумышленники активно стараются добыть как можно больше криптовалюты, это касается не только Verge. На днях мы писали о вредоносных майнерах — новой угрозе информационной безопасности.
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