Windows 10 шпионит за вами: пошаговое руководство, как это отключить

Windows 10: шпион в вашем ПК — но управляемый Когда Microsoft впервые предложила автоматические обновления в Windows XP, это вызвало протест среди пользователей: «Windows звонит на наш домашний телефон». Но это ничто по сравнению с тем, какую информацию Windows 10 получает о своих пользователях. В настоящий момент Microsoft стала несколько более прозрачной. Хорошая новость: многие функции шпионажа активны только в настройках по умолчанию, но могут быть отключены.

Это начинается с установки: для использования Windows 10 Вам не нужна учетная запись Microsoft. Во время установки можно установить Windows 10 только с локальной учетной записью. Если вы хотите, чтобы передача данных в Microsoft была как можно более низкой, вам следует пойти по этому «локальному» пути. Как настроить Windows 10 без учетной записи Microsoft, показано в отдельной статье.

Однако при необходимости учетная запись Microsoft также может быть преобразована обратно в локальную учетную запись через настройки путем отключения от учетной записи Microsoft.

Важно, чтобы вы не принимали настройки конфиденциальности по умолчанию при установке Windows Обязательно переводите все переключатели-слайдеры в режим «Выкл.». Таким образом, большая часть функций шпиона даже не активируется. Вы также узнаете, как правильно настроить конфиденциальность и защитить вашу приватность в одной из наших статей. Windows 10: Cortana слушает — всегда Цифровой ассистент Кортана (Cortana) — блестящая идея, не вопрос. Она может понимать запросы пользователя, выполненные голосом или набранные на клавиатуре и отвечать соответствующим образом. Тем не менее, чтобы иметь возможность работать, ей нужно как можно больше информации о пользователе. Сюда входят контакты, история браузера, голосовой ввод, местоположение и календарь.

Если ее нужно разбудить кодовым словом, ей даже придется постоянно слушать то, что говорит пользователь.

С другой стороны, Cortana не активируется по умолчанию, но запрашивает активацию при первом использовании окна поиска рядом с кнопкой запуска.

Какие данные Cortana собирает, можно также отслеживать в любое время через ее блокнот. Вы также можете отключить голосовую помощницу Cortana в любое время. Windows 10: Edge собирает настройки браузера Microsoft Edge, преемник Internet Explorer, в значительной степени опирается на поисковую систему Microsoft Bing и новостную платформу Microsoft. Эти службы отслеживают поведение пользователя в Интернете, включая местоположения, историю поиска и историю браузера. Ввод URL-адресов транслируется в прямом эфире в Microsoft, чтобы предлагать сайты.

Фильтр фишинга SmartScreen, уже знакомый с Windows 8, анализирует посещаемые веб-сайты и сканирует загруженные файлы на наличие вредоносного программного обеспечения. Данные передаются в Microsoft для этой цели. Cortana также предоставляет ответы до того, как будет сформулирован вопрос.

Вы можете отключить эту функцию, перейдя в меню настроек через меню «?». В разделе «Открыть новые вкладки с» Вы можете установить элемент «Пустое», чтобы скрыть рекомендуемый контент MSN. Если Cortana активирована, ее можно отключить отдельно для Microsoft Edge.

В разделе «Параметры | Посмотреть дополнительные параметры» в конце списка нужно деактивировать пункты «Показать поисковые предложения при вводе», «Использовать прогноз страницы …» и «Защитить мой компьютер с помощью SmartScreen от вредоносных веб-сайтов и загрузок». Выключите их с помощью переключателей-слайдеров в режим «Выкл.». Windows 10 дает советы на основе поведения пользователя Windows 10 может предлагать пользователям приложения, которые могут их заинтересовать, если Вы вошли в систему с учетной записью Microsoft. С этой целью система собирает информацию о том, какие приложения находятся на компьютере или загружены из Windows Store. Советы появляются в меню «Пуск» и на «Экране блокировки».

Вы также можете отключить эту функцию несколькими простыми шагами: в настройках под пунктом «Персонализация» для экрана блокировки и в меню «Пуск» вы можете обозначить, что Windows должен показывать рекламу в меню «Пуск» или на экране блокировки. Windows 10: местоположение, анализ записей, фильтр Smartscreen, рекламный идентификатор

Шпион Windows 10 и здесь получает слишком много приватной информации. Windows 10 собирает данные о местоположении, просматривает веб-контент, получает доступ к приложениям, использует фильтр SmartScreen, позволяет идентифицировать приложения с помощью рекламного идентификатора и отправляет информацию в Microsoft.

Если вы хотите запретить приложениям и Windows 10 получать доступ к указанным данным, отключите их сбор в диалоговом окне «Настройки» в разделе «Конфиденциальность». Здесь вы также можете контролировать возможность доступа ко всем другим аппаратным средствам, таким как камера и микрофон для каждого приложения.

Подробнее о безопасности в Windows 10 мы поговорим в другой статье. Windows 10: OneDrive просматривает ваши фотографии

Любой, кто входит в систему Windows 10 с учетной записью Microsoft, автоматически получает доступ к онлайн-жесткому диску OneDrive Microsoft. Несмотря на то, что OneDrive удобен, он полностью подпадает под условия доступа Microsoft. Это означает, что, помимо прочего, Microsoft оставляет за собой право сканировать ваши изображения на наличие нелегального контента.

Если вы не хотите, чтобы компания просматривала ваши изображения, то можете загрузить их в зашифрованном и защищенном паролем контейнере. Windows 10: проводник сохраняет часто используемые папки и последние файлы Даже Проводник Explorer нарушает вашу конфиденциальность. В Windows 10 Explorer запоминает, какие файлы были открыты в последний раз, и какие папки пользователь часто использует. Он показывает это затем на каждой странице Проводника.

Эпо последней информации, эти данные пока не передаются Microsoft. Тот факт, что Windows собирает и отображает их, но раздражает многих пользователей.

Чтобы отключить эту функцию, нажмите «Просмотр» в любом окне проводника. Там вы можете отключить функцию в разделе «Настройки» для папок и файлов отдельно. Читайте также: Смартфон следит за вами: отключаем функции слежения Android

34 совета по оптимизации и настройке Windows Фото: компания-производитель, pixabay, pexels.com