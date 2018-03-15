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Краснодарская прокуратура добилась блокировки аккаунта в Instagram за торговлю санкционным сыром
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Краснодарская прокуратура добилась блокировки аккаунта в Instagram за торговлю санкционным сыром 

Новая Кубань 15 марта 2018
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 15 марта — Новая Кубань. Факт был выявлен в ходе мониторинга сети интернет Краснодарской транспортной прокуратурой.
На одной из страниц в Instagram пользователям предлагалось приобрести сыр и мясные деликатесы из стран Европейского союза. Реализация данной продукции в нашей стране запрещена по указу президента от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Он был издан после введения экономических санкций в отношении российских юридических и физических лиц.
Материалы прокурорской проверки передали в Октябрьский районный суд г. Краснодара.
Принято решение о внесении аккаунта в Instagram в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
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