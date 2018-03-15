Краснодарская прокуратура добилась блокировки аккаунта в Instagram за торговлю санкционным сыром

Краснодар . 15 марта — Новая Кубань. Факт был выявлен в ходе мониторинга сети интернет Краснодарской транспортной прокуратурой.

На одной из страниц в Instagram пользователям предлагалось приобрести сыр и мясные деликатесы из стран Европейского союза . Реализация данной продукции в нашей стране запрещена по указу президента от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации ». Он был издан после введения экономических санкций в отношении российских юридических и физических лиц.

Материалы прокурорской проверки передали в Октябрьский районный суд г. Краснодара.

Принято решение о внесении аккаунта в Instagram в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.