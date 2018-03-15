Иск против компании «Байду» отозван

Нанкин , 15 марта / Синьхуа / — Комитет по защите прав потребителей провинции Цзянсу /Восточный Китай/ отозвал публичный иск против китайской технологической компании «Байду» после того, как компания удалила функции «слежки» из своих приложений.

Комитет по защите прав потребителей провинции Цзянсу подал иск в народный суд средней ступени города Нанкин в январе этого года.

Истец обвинял пекинскую компанию «Байду» в невыполнении требования удалить из двух приложений функции, позволяющие им получить доступ к контактам и отслеживать активность пользователей.

В июле прошлого года комитет запустил расследование в отношении 27 разработчиков «приложений-шпионов». Все они, за исключением «Байду», удалили либо оптимизировали функции своих приложений в соответствии с предписаниями комитета.

Приложения нарушают права пользователей, передавая их персональную информацию. В результате пользователи часто получают рекламные звонки и становятся жертвами мошенников.

Как стало известно в комитете в четверг, «Байду» внесла изменения в приложения, появившиеся онлайн в феврале. Компания удалила не отвечающие требованиям функции, и комитет отозвал иск.

Сегодня отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. Китайские организации по защите прав потребителей в этот день проводят ежегодные кампании, чтобы привлечь внимание к проблеме прав потребителей. -0-