Пока компании использую голосовой поиск в супермаркетах, чтобы удивлять клиентов, но в недалеком будущем это будет неотъемлемыми маркетинговым ходом

Однако интернет в ближайшее время станет влиять на нашу жизнь еще значительнее — считает ведущий менеджер по продуктам REG.RU Роман Казаков . С его точки зренияб в ближайшее время всем пользователем интернета надо будет приготовиться к тому, что со смарфона можно будет искать товары в переполненном супермаркете. Казаков так обозначает несколько новых направлений развития рынка.

«Во-первых, все большим спросом будет пользоваться онлайн-обучение самых разных форматов. Во-вторых, будет набирать популярность электронная коммерция — то есть покупки через интернет. При этом основным гаджетом, с которого совершаются покупки, становится смартфон. Все больше людей пользуются специальными приложениями для покупок, забрендированными определенной компанией. В том числе и поэтому все больше внимания привлекает тема безопасности и защиты персональных данных. Пользователи сами повышают свой уровень образования в этой сфере, узнают и активно используют актуальные инструменты. Этот тренд будет заметен и дальше.

Сами по себе электронные продукты (то есть сайты, поиски, сервисы) упрощаются в использовании, благодаря используемым механикам геймификации, различной визуализации, анимации и т. п. Все большую популярность обретают не только виртуальные голосовые помощники, но и боты.

Уже сейчас объем «видосиков» в интернете огромен, но при существующем запросе на видео и стриминг для мобильных устройств можно ожидать рост объемов видеоконтента в разы.

А в обычную торговлю все активнее приходят голосовой и визуальный поиск товаров. Пока компании используют эти технологии чтобы удивлять клиентов, но в недалеком будущем они будут неотъемлемыми маркетинговыми механиками ритейла».