Кирово-Чепецкая прокуратура потребовала заблокировать интернет-страницу, содержащую кибербуллинг 

Кирово-Чепецкая городская прокуратура в ходе мониторинга сети Интернет выявила страницу в социальной сети «В КОНТАКТЕ», содержащую информацию, причиняющую вред здоровью и развитию несовершеннолетних.
Установлено, что электронная страница социальной сети находится в свободном доступе, на ней размещены фотографии несовершеннолетних с комментариями, содержащими нецензурные выражения, оскорбляющие их честь и достоинство («кибербуллинг»).
Положениями Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» определено, что защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое развитие, является государственной политикой в интересах детей.
«В целях устранения нарушений закона прокурором города в суд направлено исковое заявление о признании информации, размещенной в сети Интернет, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации», — сообщили в прокуратуре Кировской области.
Результаты рассмотрения судом искового заявления находятся на контроле прокуратуры города.
Фото — klops.ru