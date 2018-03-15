Кирово-Чепецкая прокуратура потребовала заблокировать интернет-страницу, содержащую кибербуллинг

Кирово-Чепецкая городская прокуратура в ходе мониторинга сети Интернет выявила страницу в социальной сети «В КОНТАКТЕ», содержащую информацию, причиняющую вред здоровью и развитию несовершеннолетних.

Установлено, что электронная страница социальной сети находится в свободном доступе, на ней размещены фотографии несовершеннолетних с комментариями, содержащими нецензурные выражения, оскорбляющие их честь и достоинство («кибербуллинг»).

Положениями Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» определено, что защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое развитие, является государственной политикой в интересах детей.

«В целях устранения нарушений закона прокурором города в суд направлено исковое заявление о признании информации, размещенной в сети Интернет, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации », — сообщили в прокуратуре Кировской области.

Результаты рассмотрения судом искового заявления находятся на контроле прокуратуры города.

Фото — klops.ru