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Google Maps API позволит разработчикам игр получить доступ к картам Google
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Google Maps API позволит разработчикам игр получить доступ к картам Google 

Android Insider 15 марта 2018
Фото: Android Insider
Компания Google имеет множество различных сервисов. Один из них — карты. Трудно не согласиться с тем, что карты Google лучше любых конкурирующих сервисов. Однако они могут стать еще лучше с помощью нового Google Maps API для игр.
Теперь на основе карт Google разработчики игр смогут создавать масштабные проекты. Карты могут предложить более 100 миллионов 3D-зданий, дорог в более чем 200 странах. Компания также предоставит SDK для движка Unity, что позволит разработчикам изменять текстуры зданий и всех остальных объектов.
При этом инструменты настолько гибкие, что на основе карт Google можно будет создать абсолютно не похожие друг на друга проекты. В качестве примера Google представила Jurassic World Alive, The Walking Dead: Our World и Ghostbusters World.
На GDC 2018 компания представит новые инструменты для разработчиков. Уже сейчас примеры можно оценить по видеороликам выше.
Ожидается, что доступ к Maps API будет не бесплатным. Разработчики, которых заинтересует сотрудничество, должны будут связаться с Google для получения прайс-листа.
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