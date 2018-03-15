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ESET обнаружила на сайте Download.com три приложения с вредоносным кодом для кражи биткойнов
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ESET обнаружила на сайте Download.com три приложения с вредоносным кодом для кражи биткойнов 

Агентство «Москва» 15 марта 2018
Фото: Суть Событий
Компания ESET обнаружила три приложения, содержащих вредоносный код для кражи биткойнов, в каталоге программного обеспечения на сайте Download.com, сообщили в пресс-службе компании.
«Специалисты ESET обнаружили три зараженных приложения в каталоге программного обеспечения Download.com, одном из наиболее популярных сайтов в мире (163 место в рейтинге Alexa). Вредоносный код, распространяющийся вместе с легитимными программами, предназначен для кражи биткойнов», — говорится в сообщении. Уточняется, что вредоносная программа срабатывает, когда пользователь копирует и вставляет адрес своего биткойн-кошелька, чтобы перевести туда средства. Эта программа перехватывает в буфере обмена адрес кошелька пользователя и заменяет собственным — жестко закодированным адресом биткойн-кошелька атакующих. «Если пользователь не заметит подмену, его средства будут переведены на счет злоумышленников. На сегодняшний день атакующие собрали 8,8 биткойна — больше 4 млн руб. по курсу на 15 марта», — пояснили в ESET. В пресс-службе рассказали, что эксперты ESET обнаружили на Download.com три троянизированных приложения, содержащих вредоносный код для кражи биткойнов: Win32 Disk Imager — утилита для создания копий USB-флэшек и SD-карт размещалась на CNET со 2 мая 2016 г., была загружена 311 раз в течение последней недели и больше 4,5 тыс. раз в общей сложности; Code:Blocks — популярная кроссплатформенная среда разработки (Integrated Development Environment) на базе открытого исходного кода, ее используют многие C/C++ разработчики; MinGW-w64 — компилятор, программный порт GNU Compiler Collection для Microsoft Windows. «По мнению специалистов ESET, вредоносный код в этих приложениях — работа одного и того же автора. Зараженные приложения удалены с Download.com после предупреждения ESET», — заключили в компании.
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