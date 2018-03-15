Более 80 тыс. жителей Подмосковья оплачивают услуги ЖКХ через приложение «МосОблЕИРЦ»

«Дистанционные сервисы по оплате коммунальных услуг становятся более популярными среди жителей региона. Так, по состоянию на середину марта уже свыше 80 тысяч абонентов оплачивают коммунальные услуги через мобильное приложение Московского областного единого информационно-расчетного центра», — сказал Пестов.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева проводится системная работа по повышению качества обслуживания абонентов «МосОблЕИРЦ», подчеркнул он.

«Организовано развитие дистанционных сервисов, таких как мобильное приложение, использование которых позволяет жителям решать большинство вопросов, связанных с оплатой за коммунальные услуги, без посещения офисов и ожидания в очередях», — отметил зампред.