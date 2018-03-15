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Виртуальный мобильный оператор «ВКонтакте» будет закрыт до конца марта
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Виртуальный мобильный оператор «ВКонтакте» будет закрыт до конца марта 

ТАСС 15 марта 2018
Фото: CNews.ru
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Оператор «Мегафон» решил закрыть проект MVNO-оператора соцсети «ВКонтакте» под названием VK Mobile. Об этом сообщил коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон на пресс-конференции оператора по итогам года.
"Мы по-прежнему говорим о том, что для нас VK Mobile являлся экспериментальной площадкой и местом для поиска чего-то нового на стыке телекома и интернета. Мы очень рады тому проекту, который нам удалось реализовать, но, тем не менее, как отдельно стоящий бренд MVNO-оператор не оправдал наших надежд
Стало понятно, что VK Mobile не будет развиваться теми темпами, которыми мы хотим, поэтому мы приняли совместное решение, что проект прекращаем", — сказал он.
В пресс-службе «ВКонтакте» пояснили ТАСС, что проект будет закрыт до конца марта.
"Проект VK Mobile был для нас очень интересным экспериментом, но он, увы, не нашел отклик у клиентов — для пользователей «ВКонтакте» смена оператора является определенным барьером, им удобнее переходить на новый тариф, не меняя SIM-карту, и мы не готовы это игнорировать. И поэтому мы приняли решение закрыть проект и до конца марта планируем официально уведомить клиентов и остановить подключения", — сообщили в соцсети.
"При этом совместно с нами «Мегафон» подготовил тарифы, которые дают расширенные возможности доступа к «ВКонтакте» в рамках основной линейки продуктов мобильного оператора. Например, в состав обновленного тарифа «Мегафона» уже входит музыка «ВКонтакте», — уточнили в соцсети.
MVNO-оператор VK Mobile был запущен с 15 июля 2017 года на сетях «Мегафона» (владеет 63,8% голосующих акций Mail.ru Group, которой принадлежит соцсеть). Виртуальный оператор связи (MVNO, mobile virtual network operator) предлагает услуги связи под собственным брендом, но пользуется при этом инфраструктурой другого оператора. Эта модель позволяет исключить капвложения в строительство собственной сети.
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