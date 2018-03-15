Виртуальный мобильный оператор «ВКонтакте» будет закрыт до конца марта

МОСКВА , 15 марта. / ТАСС /. Оператор «Мегафон» решил закрыть проект MVNO-оператора соцсети «ВКонтакте» под названием VK Mobile. Об этом сообщил коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон на пресс-конференции оператора по итогам года.

"Мы по-прежнему говорим о том, что для нас VK Mobile являлся экспериментальной площадкой и местом для поиска чего-то нового на стыке телекома и интернета. Мы очень рады тому проекту, который нам удалось реализовать, но, тем не менее, как отдельно стоящий бренд MVNO-оператор не оправдал наших надежд

Стало понятно, что VK Mobile не будет развиваться теми темпами, которыми мы хотим, поэтому мы приняли совместное решение, что проект прекращаем", — сказал он.

В пресс-службе «ВКонтакте» пояснили ТАСС, что проект будет закрыт до конца марта.

"Проект VK Mobile был для нас очень интересным экспериментом, но он, увы, не нашел отклик у клиентов — для пользователей «ВКонтакте» смена оператора является определенным барьером, им удобнее переходить на новый тариф, не меняя SIM-карту, и мы не готовы это игнорировать. И поэтому мы приняли решение закрыть проект и до конца марта планируем официально уведомить клиентов и остановить подключения", — сообщили в соцсети.

"При этом совместно с нами «Мегафон» подготовил тарифы, которые дают расширенные возможности доступа к «ВКонтакте» в рамках основной линейки продуктов мобильного оператора. Например, в состав обновленного тарифа «Мегафона» уже входит музыка «ВКонтакте», — уточнили в соцсети.