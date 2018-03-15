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МКБ запустил новый сервис для корпоративных клиентов
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МКБ запустил новый сервис для корпоративных клиентов 

Банки.ру 15 марта 2018
Московский Кредитный Банк обновил мобильное приложение «МКБ Бизнес» для корпоративных клиентов: запустил новый сервис — мобильный платеж, сообщили в пресс-службе финучреждения.
«Сервис «Мобильный платеж» — новый функционал мобильного приложения «МКБ Бизнес» — позволяет подписывать и отправлять в банк платежные поручения, созданные с использованием мобильных устройств. Сервис доступен юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — пользователям системы «Ваш Банк Онлайн», без комиссии за подключение и обслуживание. Подключить «Мобильный платеж» можно дистанционно в системе «Ваш Банк Онлайн», — говорится в релизе.
«Мобильный платеж» позволяет отслеживать статусы платежных поручений, формировать новые платежные поручения, а также подписывать и отправлять их в банк, добавили в пресс-службе.
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