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В Энгельсе насильник унижал женщин в социальной сети
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В Энгельсе насильник унижал женщин в социальной сети 

РИА «ФедералПресс» 15 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Энгельсе в отношении 20-летнего местного жителя было возбуждено уголовное дело за экстремизм в социальных сетях. По данным пресс-службы СУ СКР региона, с августа по октябрь прошлого года молодой человек размещал на своей персональной странице в социальной сети «ВКонтакте» комментарии, содержащие информацию экстремистского характера. Эксперты обнаружили в сообщениях пользователя признаки возбуждения вражды и ненависти по отношению к группе лиц, объединенных признаком половой принадлежности, а именно, к женщинам.
В сообщении также подчеркивается, что в 2017 году злоумышленник осужден за совершение преступлений против половой неприкосновенности и в настоящее время отбывает наказание в одной из исправительных колоний Саратовской области.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что житель Энгельса предстанет перед судом за экстремизм в социальной сети.
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