Squiblydoo — новая форма атаки, использующая встроенные средства Windows

Киберпреступники нашли способ обойти инструмент реализации «белых списков», используя встроенные в Windows средства.

Вредоносная технология получила название Squiblydoo, она позволяет пользователю со стандартными привилегиями загружать и выполнять сценарий, размещенный на удаленном сервере. Вся эта схема осуществляется при помощи подписанных Microsoft бинарников, которые идут в комплекте с операционной системой.

Squiblydoo предоставляет злоумышленникам механизм для запуска несанкционированных скриптов в системах, которые настроены на их блокировку, допуская к выполнению только проверенные программы, объясняют эксперты Carbon Black.

«Squiblydoo использует regsvr32.exe (служебную программу командной строки для регистрации и отмены регистрации элементов управления OLE, например, ActiveX и библиотеки DLL в реестре Windows) для загрузки XML-файла, содержащего куски Java-кода, известные как scriptlets. Таким образом, злоумышленники могут использовать ActiveX и встроенный в XML-файл скрипт VB или JS для выполнения любых типов атак», — пишут эксперты.

Также исследователи предупреждают, что Squiblydoo ориентирован на обход детектирования или блокировки соответствующим софтом. Эта вредоносная схема открывает для киберпреступников новый способ проведения атак с использованием встроенных в операционную систему средств.