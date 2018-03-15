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Squiblydoo — новая форма атаки, использующая встроенные средства Windows
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Squiblydoo — новая форма атаки, использующая встроенные средства Windows 

Anti-Malware.ru 15 марта 2018
Фото: Anti-Malware.ru
Киберпреступники нашли способ обойти инструмент реализации «белых списков», используя встроенные в Windows средства.
Вредоносная технология получила название Squiblydoo, она позволяет пользователю со стандартными привилегиями загружать и выполнять сценарий, размещенный на удаленном сервере. Вся эта схема осуществляется при помощи подписанных Microsoft бинарников, которые идут в комплекте с операционной системой.
Squiblydoo предоставляет злоумышленникам механизм для запуска несанкционированных скриптов в системах, которые настроены на их блокировку, допуская к выполнению только проверенные программы, объясняют эксперты Carbon Black.
«Squiblydoo использует regsvr32.exe (служебную программу командной строки для регистрации и отмены регистрации элементов управления OLE, например, ActiveX и библиотеки DLL в реестре Windows) для загрузки XML-файла, содержащего куски Java-кода, известные как scriptlets. Таким образом, злоумышленники могут использовать ActiveX и встроенный в XML-файл скрипт VB или JS для выполнения любых типов атак», — пишут эксперты.
Также исследователи предупреждают, что Squiblydoo ориентирован на обход детектирования или блокировки соответствующим софтом. Эта вредоносная схема открывает для киберпреступников новый способ проведения атак с использованием встроенных в операционную систему средств.
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