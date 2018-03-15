Петербургского врача осудят за пропаганду терроризма

Как пишут «Невские новости» со ссылкой на свой источник, в июле прошлого года врач в социальной сети угрожал жителям Петербурга терактами сразу на нескольких станциях метро и призывать убивать священнослужителей. Также он утверждал, что террористы сотрудничают с ФСБ

Следствием был выявлен ещё один случай нарушения врачом. Петербуржец под другим именем призывал людей поддерживать терроризм для достижения порядка.

Также задержанный на протяжении несколько лет оставлял в интернете негативные отзывы о своих бывших начальниках, обвиняя их в педофилии, проституции и наркомании.