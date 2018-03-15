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Петербургского врача осудят за пропаганду терроризма
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Петербургского врача осудят за пропаганду терроризма 

РИА «ФедералПресс» 15 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как пишут «Невские новости» со ссылкой на свой источник, в июле прошлого года врач в социальной сети угрожал жителям Петербурга терактами сразу на нескольких станциях метро и призывать убивать священнослужителей. Также он утверждал, что террористы сотрудничают с ФСБ.
Следствием был выявлен ещё один случай нарушения врачом. Петербуржец под другим именем призывал людей поддерживать терроризм для достижения порядка.
Также задержанный на протяжении несколько лет оставлял в интернете негативные отзывы о своих бывших начальниках, обвиняя их в педофилии, проституции и наркомании.
Ранее общественный активист в Северной столице через суд требовал запретить социальную сеть Facebook в России. Мужчина требовал «незамедлительного закрытия деятельности facebook.com или законного принуждения к соблюдению законов России руководством facebook.com». Он считал, что социальная сеть «носит явную угрозу национальной безопасности».
Фото: архив ФедералПресс
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