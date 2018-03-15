Жители Адыгеи могут подать заявление на выплаты по линии ПФР через интернет

Жители Адыгеи могут воспользоваться большинством услуг ПФР в электронном виде. Посредством интернета сегодня можно подать заявления практически на все выплаты по линии ПФР — пенсии, ЕДВ, материнский капитал и другие, а также получить информацию обо всех установленных социальных выплатах.

«Самой востребованной услугой, традиционно, остается подача электронного заявления о назначении и доставке пенсии. В 2017 году через интернет по этому направлению в территориальные органы ПФР в Республике Адыгея обратилось 17 498 человек, или 94,08% от общего количества поданных заявлений о назначении и доставке пенсий (18 600 человек)», рассказали в пресс-службе ПФР по Адыгее.

По сравнению с 2016 годом данный показатель увеличился на 31,43% (в 2016 году количество обращений в электронном виде составило 10 915 человек, или 62,65% от общего количества заявлений).

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда — es.pfrf.ru.

Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг (gosuslugi.ru).

Ключевые услуги ПФР в электронной форме также можно получить через бесплатное мобильное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android, и портал госуслуг