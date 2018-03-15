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Жители Адыгеи могут подать заявление на выплаты по линии ПФР через интернет
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Жители Адыгеи могут подать заявление на выплаты по линии ПФР через интернет 

АиФ Адыгея 15 марта 2018
Фото: АиФ Адыгея
Жители Адыгеи могут воспользоваться большинством услуг ПФР в электронном виде. Посредством интернета сегодня можно подать заявления практически на все выплаты по линии ПФР — пенсии, ЕДВ, материнский капитал и другие, а также получить информацию обо всех установленных социальных выплатах.
«Самой востребованной услугой, традиционно, остается подача электронного заявления о назначении и доставке пенсии. В 2017 году через интернет по этому направлению в территориальные органы ПФР в Республике Адыгея обратилось 17 498 человек, или 94,08% от общего количества поданных заявлений о назначении и доставке пенсий (18 600 человек)», рассказали в пресс-службе ПФР по Адыгее.
По сравнению с 2016 годом данный показатель увеличился на 31,43% (в 2016 году количество обращений в электронном виде составило 10 915 человек, или 62,65% от общего количества заявлений).
Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда — es.pfrf.ru.
Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг (gosuslugi.ru).
Ключевые услуги ПФР в электронной форме также можно получить через бесплатное мобильное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android, и портал госуслуг
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