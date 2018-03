Это провал. iPhone сползает с беспроводных зарядок

Достаточно положить смартфон на платформу, и он начнёт заряжаться. Но есть одна важная проблема, касающаяся владельцев стеклянных iPhone 8, 8 Plus и iPhone X.

I was wondering why my phone wouldn’t charge… from iphone

Apple оснастила заднюю панель флагманов олеофобным покрытием, которое не даёт смартфонам закрепиться на зарядке. И из-за этого устройство попросту соскальзывает с платформы, пока на него поступают уведомления.

На что и указал один из пользователей Reddit. В один момент его iPhone 8 съехал и перестал заряжаться.

P. S. Вопрос на засыпку

Ситуация двоякая. У нашего главреда Никиты Горяинова iPhone X сползает даже на прорезиненной беспроводной зарядке. У меня же, наоборот, флагман отлично держится даже на самой дешёвом БЗУ.

Устройства абсолютно одинаковые, отличий нет. Как такое может быть?

Собственно, вопрос: кто виноват — производители беспроводных зарядок или Apple? Почему топовые iPhone сползают с зарядных устройств? Давайте вместе подумаем в комментариях.