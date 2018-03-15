Mozilla приоткрыла завесу над всеохватывающей экосистемой мобильного трекинга

Исследователи безопасности из Mozilla Fellow Rishab Nithyanand опубликовали отчет, проливающий свет на то, какой на самом деле всеохватывающей является экосистема мобильного трекинга. С помощью специально разработанного Android-приложения экспертам удалось выявить трекеры, ранее не известные ни им, ни создателям черных списков популярных трекеров.

Для сбора отслеживаемых данных исследователи создали приложение Lumen Privacy Monitor, на разработку которого у них ушло более двух лет. Теперь скачать приложение может любой желающий и проверить, какие трекеры собирают его данные, и отключить их.

Для проведения исследования с помощью Lumen Privacy Monitor эксперты собрали информацию 11 тыс. анонимных пользователей по всему миру. В общей сложности они идентифицировали 2121 трекеров. 233 из них оказались ранее неизвестными и отсутствовали в черных списках. Трекеры собирали такую персональную информацию, как Android ID, номер телефона, отпечатки устройства и MAC-адрес.

Большинство трекеров принадлежали нескольким родительским компаниям. К примеру, за 16 из 20 самых распространенных трекеров стояла Alphabet. Ряд «агрессивных» трекеров также принадлежали Facebook и Verizon

Наибольшее число трекеров содержалось в мобильных играх и развивающих приложениях. Много трекеров также использовалось в новостных и развлекательных приложениях. Некоторые трекеры были кроссплатформенными и присутствовали как на мобильных устройствах, так и на десктопных компьютерах.