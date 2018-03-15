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Mozilla приоткрыла завесу над всеохватывающей экосистемой мобильного трекинга
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Mozilla приоткрыла завесу над всеохватывающей экосистемой мобильного трекинга 

SecurityLab.ru 15 марта 2018
Исследователи безопасности из Mozilla Fellow Rishab Nithyanand опубликовали отчет, проливающий свет на то, какой на самом деле всеохватывающей является экосистема мобильного трекинга. С помощью специально разработанного Android-приложения экспертам удалось выявить трекеры, ранее не известные ни им, ни создателям черных списков популярных трекеров.
Для сбора отслеживаемых данных исследователи создали приложение Lumen Privacy Monitor, на разработку которого у них ушло более двух лет. Теперь скачать приложение может любой желающий и проверить, какие трекеры собирают его данные, и отключить их.
Для проведения исследования с помощью Lumen Privacy Monitor эксперты собрали информацию 11 тыс. анонимных пользователей по всему миру. В общей сложности они идентифицировали 2121 трекеров. 233 из них оказались ранее неизвестными и отсутствовали в черных списках. Трекеры собирали такую персональную информацию, как Android ID, номер телефона, отпечатки устройства и MAC-адрес.
Большинство трекеров принадлежали нескольким родительским компаниям. К примеру, за 16 из 20 самых распространенных трекеров стояла Alphabet. Ряд «агрессивных» трекеров также принадлежали Facebook и Verizon.
Наибольшее число трекеров содержалось в мобильных играх и развивающих приложениях. Много трекеров также использовалось в новостных и развлекательных приложениях. Некоторые трекеры были кроссплатформенными и присутствовали как на мобильных устройствах, так и на десктопных компьютерах.
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