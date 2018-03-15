Google сделала портретный режим Pixel 2 доступным для всех

Google опубликовала исходный код системы DeepLab-v3+, обеспечивающей съемку портретных фотографий смартфонам Pixel 2 и Pixel 2 XL. Об этом представители компании рассказали на страницах официального блога. Благодаря этому аналогичный режим съемки отныне будет доступен на смартфонах с одиночным модулем камеры.

DeepLab-v3+ представляет собой уникальный алгоритм обнаружения в кадре объектов, которые необходимо выделить на снимке. Система работает настолько точно, что порой отличить программное размытие заднего фона от оптического бывает чрезвычайно сложно. Понять, как именно функционирует DeepLab-v3+, можно на скриншоте ниже.

DeepLab-v3+ находится в открытом доступе на платформе TensorFlow. Теперь воспользоваться наработками Google для формирования режима портретной съемки смогут не только производители смартфонов, но и разработчики приложений. Нередко именно последним за счет свежего взгляда удается развить оригинальную идею еще лучше.

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