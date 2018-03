Даже интеллект Google признает, что Pixel — это жалкий клон iPhone

Даже интеллект Google признает, что Pixel — это жалкий клон iPhoneНа прошлой неделе Google выпустила приложение Google Lens для платформы iOS. Идея разработки в использовании камеры смартфона для распознавания окружающих объектов.

Благодаря использованию искусственного интеллекта Google Lens «понимает» что конкретно находится перед камерой смартфона: дерево, тарелка, человек или телевизор.

Популярный блоггер Остин Эванс обнаружил любопытный баг Google Lens. Он просто показал приложению смартфон Google Pixel XL 2.

И Google Lens решило, что это iPhone.

Google Lens, you had one job. pic.twitter.com/W2NIlg2uvR

— Austin Evans (@austinnotduncan) 18 марта 2018 г.

Ну не признает компания своих продуктов, не признает. То ли стыдно, то ли обмануть искусственный интеллект не так просто.