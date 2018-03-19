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Даже интеллект Google признает, что Pixel — это жалкий клон iPhone
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Даже интеллект Google признает, что Pixel — это жалкий клон iPhone 

iPhones.ru 4 часа назад
Фото: iPhones.ru
Даже интеллект Google признает, что Pixel — это жалкий клон iPhoneНа прошлой неделе Google выпустила приложение Google Lens для платформы iOS. Идея разработки в использовании камеры смартфона для распознавания окружающих объектов.
Благодаря использованию искусственного интеллекта Google Lens «понимает» что конкретно находится перед камерой смартфона: дерево, тарелка, человек или телевизор.
Популярный блоггер Остин Эванс обнаружил любопытный баг Google Lens. Он просто показал приложению смартфон Google Pixel XL 2.
И Google Lens решило, что это iPhone.
Google Lens, you had one job. pic.twitter.com/W2NIlg2uvR
— Austin Evans (@austinnotduncan) 18 марта 2018 г.
Ну не признает компания своих продуктов, не признает. То ли стыдно, то ли обмануть искусственный интеллект не так просто.
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