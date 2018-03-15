Рейтинг: Самые надежные и самые ненадежные марки компьютеров и ноутбуков

Американская компания Rescuecom, занимающаяся ремонтом и обслуживанием персональных компьютеров и ноутбуков, представила свой очередной ежегодный рейтинг надежности данных устройств, основанный на количестве обращений пользователей с теми или иными проблемами. На первом месте с большим отрывом от конкурентов оказалась продукция Apple , получившая 669 баллов и оценку A+. За ней следует Samsung также с оценкой A+, но баллов у неё в два раза меньше — 326. Бронзу получила LG с 278 баллами. Далее следуют Lenovo (139), Dell (65), Asus (60), Acer (59), HP Inc. (58) и Microsoft (45). На последнем, десятом месте оказалась Toshiba с пугающими 4 баллами! То есть продукция этой японской марки ломается в 10 раз чаще, чем устройства от Microsoft, занявшей 9-ю строку, и в 167 раз чаще, чем компьютеры и ноутбуки Apple.

Источник: Rescuecom

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