Алена Владимирская объявила о запуске сервиса для поиска карьерных консультантов

Сейчас с платформой работают 500 консультантов, позже их станет больше, отметила Владимирская . Все они имеют внутренний рейтинг, а ранее прошли курс «Антирабства» по карьерному консалтингу и были допущены к платформе по результатам экзамена.

Консультантов можно подбирать по проблеме (смена отрасли, поиск первой работы и другое), позиции пользователя, стране и другим фильтрам. Тарифы консультантов почасовые и различаются по цене.

«Вам не понятно, почему не зовут на собеседование. не понятно, почему платят именно столько, а соседу сколько? Не понятно, что делать дальше? Где учить детей? Где и как учиться самому и где работать, чтобы быть востребованным? Приходите, выбирайте эксперта и получайте ответы», — прокомментировала Владимирская.

Платформа запущена в тестовом режиме, поэтому пользователи могут встретиться с багами, признает Владимирская. Основательница «Антирабства» не исключила, что в будущем сервис может выйти на мировой рынок.