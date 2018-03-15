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Алена Владимирская объявила о запуске сервиса для поиска карьерных консультантов
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Алена Владимирская объявила о запуске сервиса для поиска карьерных консультантов 

RB.ru 15 марта 2018
Фото: RB.ru
Сейчас с платформой работают 500 консультантов, позже их станет больше, отметила Владимирская. Все они имеют внутренний рейтинг, а ранее прошли курс «Антирабства» по карьерному консалтингу и были допущены к платформе по результатам экзамена.
Консультантов можно подбирать по проблеме (смена отрасли, поиск первой работы и другое), позиции пользователя, стране и другим фильтрам. Тарифы консультантов почасовые и различаются по цене.
«Вам не понятно, почему не зовут на собеседование. не понятно, почему платят именно столько, а соседу сколько? Не понятно, что делать дальше? Где учить детей? Где и как учиться самому и где работать, чтобы быть востребованным? Приходите, выбирайте эксперта и получайте ответы», — прокомментировала Владимирская.
Платформа запущена в тестовом режиме, поэтому пользователи могут встретиться с багами, признает Владимирская. Основательница «Антирабства» не исключила, что в будущем сервис может выйти на мировой рынок.
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