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Google отреклась от Android в смарт-часах: теперь там Wear OS
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Google отреклась от Android в смарт-часах: теперь там Wear OS 

Вести.Ru 7 часов назад
Фото: Вести.Ru
Компания Google официально переименовала платформу Android Wear, предназначенную для надеваемой электроники, в Wear OS. Изменения подтверждает сайт, посвященный «ручной» ОС, и новый слоган: «Делайте значимой каждую минуту». При этом в Google особо подчеркивают, что «операционка» работает не только на Android 4.4+ (кроме версии Go), но и на iOS 9.3+.
"В 2017 году каждый третий владелец часов на Android Wear также пользоваться iPhone", — утверждают в Google. «Мы объявляем новое имя, которое лучше отражает нашу технологию, видение и самое главное — людей, которые носят наши часы. Теперь мы Wear OS от Google, надеваемая операционная система для всех, — сказали в компании. — Вы увидите новое название в приложении для часов и смартфона в течение ближайших недель».
О скором ребрендинге Android Wear стало известно на этой неделе. Один из пользователей заметил, что в превью-версии Android P «ручная» ОС упоминается как Wear OS, а иконка в виде браслета заменена на стилизованную букву W в цветах логотипа Google.
Так, поисковик продолжает избавляться от названия Android в своих продуктах, не привязанных непосредственно к Android, — те же устройства на Android Wear могут синхронизироваться и с «айфонами». В феврале, напомним, компания объявила о переименовании платежной функции Android Pay в Google Pay, которая также доступна в браузере Chrome при покупках в онлайне, внутри приложений и обычных магазинах при оплате смартфоном.
∎Google надеется поддержать Android Wear переименованием читайте также
Дав системе более нейтральное название, не отсылающее к конкретной платформе, в Google, вероятно, надеются повысить объемы продаж надеваемых устройств и сделать их привлекательными для потребителей, считающим наличие Android-смартфона обязательным условием для покупки. По оценке IDC, в IV-м квартале прошлого года Android Wear оставалась практически незаметной на рынке, уступая пятое место Huawei.
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