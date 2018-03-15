«Яндекс» открыл доступ к «Алисе» сторонним разработчикам

Голосовой помощник «Алиса» от компании «Яндекс» сможет осваивать новые функции и возможности за счет сторонних разработчиков. Именно с этой целью компания открыла доступ к платформе «Алисы» под названием «Яндекс. Диалоги» для всех разработчиков. Теперь любой, кто владеет основами программирования, сможет обучить «Алису» новым диалогам.

При этом, для «Алисы» можно создавать голосовые игры: это может быть как игра ради игры, так и квест, помогающий определиться с покупкой. Дополнения, созданные для «Алисы» сторонними разработчиками, получили название «Навыки». По сути, это интернет-сервис, в который от платформы «Яндекс. Диалоги» поступают реплики пользователя. Реплики пользователя передаются на сервер разработчика навыка и тот отвечает заданным текстом, ссылками или подсказками.

Все навыки проходят модерацию и будут доступны лишь в бета-версии приложения, поскольку сам сервис «Яндекс. Диалоги» находится на стадии бета-тестирования. После доработки платформы навыки сторонних разработчиков станут доступны и в основном варианте программы. Сейчас в числе навыков — служба доставки цветов Flowwow и пиццы «Папа Джонс», а также рекрутинговый сервис HeadHunter.