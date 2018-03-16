Расширение для Google Chrome научили распознавать пользователей по клавиатурному почерку

Стартап TypingDNA выпустил расширение для браузера Google Chrome, которое позволяет использовать клавиатурный почерк в качестве элемента двухфакторной авторизации в мессенджерах или сервисах. Система способна определить владельца аккаунта с точностью до 99%, пишет TechCrunch.

Пользователю сервиса достаточно ввести свои логин и пароль при входе на сайт — в это время искусственный интеллект соберет данные о скорости печати, интервалах между нажатием на клавиши и другие характеристики набора текста. На их основе система сможет идентифицировать владельца аккаунта, рассказывают в компании.

Как отмечает издание, клавиатурный почерк индивидуален для каждого человека и определяется множеством параметров, например, скоростью и стабильностью набора текста, количеством ошибок, временем нажатия и удержания клавиш и другими.

В начале марта российский финтех-стартап ID Finance представил систему биометрической идентификации клиентов банков по клавиатурному почерку.

«Как только человек регистрируется в личном кабинете, система анализируете его поведение и делает слепок, который используется при последующей аутентификации на сайте. Если он не совпадает со слепком в базе, профиль попадает в список рисковых, требующих дополнительной проверки», — рассказала директор по управлению рисками ID Finance Екатерина Казак. Сейчас продукт проходит тестирование.

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