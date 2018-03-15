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Опасный троян Qrypter атакует организации по всему миру
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Опасный троян Qrypter атакует организации по всему миру 

SecurityLab.ru 15 марта 2018
Исследователи кибербезопасности из компании Forcepoint сообщили о новой вредоносной кампании, нацеленной на организации по всему миру. В ходе атак злоумышленники используют новый опасный троян Qrypter.
Данное вредоносное ПО, часто ошибочно принимаемое за кроссплатформенный бэкдор Adwind, существует уже несколько лет и было разработано группой под названием QUA R&D, предлагающей его по модели «вредоносное-ПО-как-услуга» (Malware-as-a-Service, MaaS).
Qrypter, также известный как Qarallax, Quaverse, QRAT и Qontroller, представляет собой троян для удаленного доступа на основе Java, который использует серверы C&C-серверы на основе Tor. Он был впервые описан в июне 2016 года, после того как его использовали в атаке на швейцарских пользователей, обращавшихся за визой США.
Вредоносная программа распространяется с помощью электронных писем. Несмотря на то, что количество писем сравнительно небольшое, Qrypter продолжает набирать известность. В общей сложности 3 вредоносные кампании, зафиксированные в феврале 2018 года, затронули 243 организации, отметили эксперты.
Оказавшись на системе, Qrypter запускает два файла VBS в папке %Temp%, каждый из которых имеет произвольное имя файла. Данные скрипты предназначены для сбора информации о межсетевом экране и антивирусных решениях, установленных на компьютере.
Qrypter предоставляет злоумышленникам широкий спектр возможностей: подключение к удаленному рабочему столу, доступ к web-камерам, манипулирование файловой системой, установка дополнительных файлов и управление диспетчером задач.
Аренда трояна на месяц стоит $80. В качестве возможных способов оплаты указаны PerfectMoney, Bitcoin-Cash и Bitcoin. Помимо этого, можно приобрести трехмесячную или годовую подписку по сниженной цене.
На одном из Bitcoin-адресов, связанных с платежами за подписки на Qrypter, в общей сложности находилось 1,69 BTC (порядка $13,3 тыс. на момент написания новости). Однако, это лишь один из адресов, которые используют авторы вредоносного ПО, то есть означает, что их заработок может быть намного выше.
Разработчики Qrypter оказывают поддержку своим клиентам через форум Black&White Guys, на котором в настоящее время насчитывается более 2300 зарегистрированных участников.
Основываясь на сообщениях на форуме, исследователи смогли выяснить, как работает QUA R&D. Группа регулярно создает темы, в которых убеждает пользователей в том, что их продукты не обнаруживаются антивирусными решениями.
«Уверенность в том, что их продукт невозможно обнаружить, является одним из основных приоритетов для группы и потенциально объясняет, почему даже спустя почти два года Qrypter остается в значительной степени незамеченным для поставщиков антивирусного ПО», — отметили исследователи.
Помимо взаимодействия с клиентами, форум также используется для привлечения потенциальных реселлеров, которые получают коды на скидки для повышения популярности Qrypter. Помимо этого, более старые версии трояна предлагаются бесплатно, а стратегия QUA R&D также включает в себя взлом продуктов конкурентов.
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