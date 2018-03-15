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«МегаФон» сделал «Включайся!» ещё доступнее и удобнее для жителей юга России
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«МегаФон» сделал «Включайся!» ещё доступнее и удобнее для жителей юга России 

Ростовские Вести 15 марта 2018
«МегаФон» обновил тарифные планы своей главной линейки «Включайся!» для абонентов Ростовской области. Расширен список приложений, трафик на которые не тарифицируется, а в тарифы добавлены бесплатные подписки на популярные сервисы. В мае 2017 года «МегаФон» представил линейку тарифных планов «Включайся!», ориентированную на потребности современных цифровых абонентов: говорить, переписываться в мессенджерах, слушать музыку, общаться в социальных сетях или смотреть видео. Названия тарифов соответствуют их наполнению, а бесплатный трафик на популярные сервисы позволяет пользоваться ими без оглядки на объём использованных данных. «Уникальность тарифной линейки „Включайся!“ состоит в том, что с ней каждый клиент может выбрать нужный именно ему набор телеком-услуг. По всей стране уже 10 млн наших абонентов выбрали тарифы из этой линейки, причём 76% новых подключений приходится на „тяжелые“ тарифы с большим объёмом включённого трафика и серьёзным набором услуг. Среди них — и наши „цифровые“ абоненты в Ростовской области, которые всё чаще отдают предпочтение мобильному интернету перед привычным проводным и больше не хотят быть „привязаны“ к рабочему месту или домашнему десктопу, — прокомментировал Анатолий Горбунов, директор Кавказского филиала „Мегафона“. В марте 2018 года оператор провёл апгрейд линейки с учётом растущих потребностей абонентов в передаче данных. К примеру, в тариф » Включайся! Слушай » добавлена возможность безлимитного пользования сервисом BOOM! и прослушивания музыки «ВКонтакте» без ограничений и лимитов. Любителям киноновинок и сериалов понравится совершенно новый тариф линейки «Включайся! Смотри+», где в дополнение ко всем опциям в стоимость уже включена подписка на «Амедиатеку». Теперь лучшие сериалы планеты можно смотреть бесплатно. Кроме того, тариф включает 25 Гб трафика на сторонние сервисы. Всем клиентам тарифов линейки «Включайся!», использующих смартфоны и планшеты на Android, также стал доступен мобильный антивирус ESET NOD32 с функцией «Антивор». Функция помогает в поисках устройства, позволяет определить его местоположение, удаленно заблокировать доступ, включить звуковой сигнал или удалить всю конфиденциальную информацию
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