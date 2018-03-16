В Safari нашли еще несколько уязвимостей

В Safari нашли еще несколько уязвимостейВ рамках проведения ежегодной конференции и конкурса для хакеров Pwn2Own, взломщикам удалось найти еще несколько уязвимостей в браузере Safari.

Вчера главный приз в размере $65 000 отправился Сэмюэлю Гроссу из команды phoenhex. Парень сумел обойти защиту десктопной версии браузера, а заодно взломать сенсорную панель TouchBar.

Спустя сутки трое хакеров обнаружили еще один недочет в безопасности браузера. В результате, выходцы из команды MWR Labs получили призовые в размере $55 000.

А вот представители группы Ret2 Systems пробовали взломать браузер с помощью ядра системы macOS. Увы, ребята не успели сделать это за конкурсное время, но решили не останавливать останавливать начатое и взломали браузер уже за рамками состязания.

Pwn2Own проводится с 2007 года, открывая возможность талантливым хакерам и программистам со всего мира побороться за внушительные денежные призы и показать свое мастерство по взлому ПО и устройств.