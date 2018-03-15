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На iPad появится полноценный Google Assistant
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На iPad появится полноценный Google Assistant 

Chip.ru 15 марта 2018
Фото: Chip.ru
Google Assistant теперь доступен как приложение для iPad. Личный помощник, который ранее был доступен в динамиках Google Home и Google Home Mini, в мае прошлого года появился в качестве приложения для iPhone. Эта версия работала и на iPad, но теперь появилась специальная реализация для планшета, с поддержкой экрана большего размера, в портретном и ландшафтном режиме.
Версия помощника для iPad также использует возможности многозадачного режима iOS 11, который позволяет ему работать параллельно с другими приложениями, открытыми на планшете.
По информации iCHIP.ru, планшетная версия Google Assistant появится в App Store в следующий вторник. Источник: CNET
Фото: Thurrott Пользуетесь ли вы Google Assistant? Да Нет Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: LG анонсировала умную колонку с Google Assistant
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