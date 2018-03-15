WP: Меланья Трамп обсудит с представителями Facebook и Twitter борьбу с травлей в сети

Встреча 20 марта в официальной резиденции президента в Вашингтоне станет первым шагом в объявленной ранее бывшей моделью кампании по борьбе с травлей в сети. Во время консультаций супруга президента планирует обратиться к представителям компаний с просьбой подробно рассказать о том, как они намерены решать такие проблемы, как рост числа так называемых интернет-троллей и распространение вредоносного контента в сети.

Однако, по словам представителей Белого дома, первая леди пока не собирается объявлять о своих предложениях по борьбе с интернет-травлей. Ее команда старалась избегать такой терминологии и говорить о необходимости проявлять доброту при общении во всемирной сети. Отвечая на официальный запрос The Washington Post, представители супруги главы государства лишь заявили, что она «обсудит

одну из многих тем, которая волнует детей». Они отказались приводить подробности.

В последние месяцы такие компании, как Facebook, Google и Twitter, столкнулись с резкой критикой в связи с ростом количества случаев проявления ненависти, травли, распространения теорий заговора и т.п. на их платформах. Многие обвиняют и президента Дональда Трампа в том, что он, по их мнению, своими атаками на оппонентов в Twitter способствует популяризации притеснений и издевательств в интернете.

Супруга республиканца впервые заявила о намерении бороться с травлей в сети в ноябре 2016 года за несколько дней до президентских выборов, на которых победил ее муж. Тогда она отметила, что американская «культура стала слишком низкой и слишком грубой, особенно для детей и подростков». Однако после инаугурации президента Меланья Трамп редко возвращалась к этой теме.

Согласно прошлогодним социологическим исследованиям центра Pew Research Center, 41% американцев стали жертвами различных форм травли в сети, в том числе в связи с их полом, этнической принадлежностью или внешностью.