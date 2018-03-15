Ещё
«Яндекс»: Голосовой помощник «Алиса» появился и на стационарных компьютерах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Яндекс»: Голосовой помощник «Алиса» появился и на стационарных компьютерах 

Прайм 15 марта 2018
"Яндекс" первым в мире внедрил голосового помощника — «Алису» — в свой браузер для стационарных компьютеров, говорится в сообщении компании.
"Алиса" доступна в новой версии «Яндекс. Браузера» для Windows. Внедрение помощника для браузеров на Mac OS пока не планируется, пояснил РИА Новости представитель компании.
"Голосовое управление — один самых естественных и простых способов общения человека с техникой, поэтому мы добавляем «Алису» в сервисы «Яндекса». На смартфонах она уже помогает миллионам, и теперь переходит к компьютерам. В будущем она стремится стать полноценным личным ассистентом человека на разных устройствах", — отметил руководитель десктопного «Яндекс. Браузера» Роман Иванов, чьи слова приводятся в сообщении.
Впервые «Алиса» была представлена 21 сентября 2017 года президенту РФ Владимиру Путину в ходе его визита в штаб-квартиру интернет-компании. В «Яндексе» утверждают, что «Алиса» — первый в мире голосовой помощник, который не ограничивается набором заранее заданных ответов, а с которым можно поговорить, как с человеком.
Голосовой помощник готов помочь людям решать повседневные задачи: найти информацию в интернете, подсказать, где поужинать, какая завтра погода и многое другое. «Алиса» умеет работать с несколькими сервисами «Яндекса», в том числе с поиском, картами, музыкой и погодой. Со временем она должна научиться обращаться к другим сервисам и сможет, например, посоветовать фильм или вызвать такси. Говорит «Алиса» голосом актрисы Татьяны Шитовой, которая дублирует Скарлетт Йоханссон в российском прокате.
Прайм: последние новости
"Лаборатория Касперского" нашла неуничтожаемый вирус‍, заражающий роутеры Apple выпустит бюджетный MacBook стоимостью $900 Франция подаст в суд на Google и Apple из-за "злоупотреблений в договорных отношениях"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля164
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня27
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе30
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию513
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури43
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение