Голосовой помощник «Алиса» появился на стационарных компьютерах

МОСКВА , 15 мар — РИА Новости "Яндекс" первым в мире внедрил голосового помощника — «Алису» — в свой браузер для стационарных компьютеров, говорится в сообщении компании.

"Алиса" доступна в новой версии «Яндекс. Браузера» для Windows. Внедрение помощника для браузеров на Mac OS пока не планируется, пояснил РИА Новости представитель компании.

"Голосовое управление — один самых естественных и простых способов общения человека с техникой, поэтому мы добавляем «Алису» в сервисы «Яндекса». На смартфонах она уже помогает миллионам, и теперь переходит к компьютерам. В будущем она стремится стать полноценным личным ассистентом человека на разных устройствах", — отметил руководитель десктопного «Яндекс. Браузера» Роман Иванов , чьи слова приводятся в сообщении.

Впервые «Алиса» была представлена 21 сентября 2017 года президенту РФ Владимиру Путину в ходе его визита в штаб-квартиру интернет-компании. В «Яндексе» утверждают, что «Алиса» — первый в мире голосовой помощник, который не ограничивается набором заранее заданных ответов, а с которым можно поговорить, как с человеком.