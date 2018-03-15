Голосовой помощник «Алиса» появился на стационарных компьютерах 

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. "Яндекс" первым в мире внедрил голосового помощника — «Алису» — в свой браузер для стационарных компьютеров, говорится в сообщении компании.
"Алиса" доступна в новой версии «Яндекс. Браузера» для Windows. Внедрение помощника для браузеров на Mac OS пока не планируется, пояснил РИА Новости представитель компании.
"Голосовое управление — один самых естественных и простых способов общения человека с техникой, поэтому мы добавляем «Алису» в сервисы «Яндекса». На смартфонах она уже помогает миллионам, и теперь переходит к компьютерам. В будущем она стремится стать полноценным личным ассистентом человека на разных устройствах", — отметил руководитель десктопного «Яндекс. Браузера» Роман Иванов, чьи слова приводятся в сообщении.
Впервые «Алиса» была представлена 21 сентября 2017 года президенту РФ Владимиру Путину в ходе его визита в штаб-квартиру интернет-компании. В «Яндексе» утверждают, что «Алиса» — первый в мире голосовой помощник, который не ограничивается набором заранее заданных ответов, а с которым можно поговорить, как с человеком.
Голосовой помощник готов помочь людям решать повседневные задачи: найти информацию в интернете, подсказать, где поужинать, какая завтра погода и многое другое. «Алиса» умеет работать с несколькими сервисами «Яндекса», в том числе с поиском, картами, музыкой и погодой. Со временем она должна научиться обращаться к другим сервисам и сможет, например, посоветовать фильм или вызвать такси. Говорит «Алиса» голосом актрисы Татьяны Шитовой, которая дублирует Скарлетт Йоханссон в российском прокате.