В Приангарье полиция разоблачила кибермошенников, воровавших деньги через специальное приложение 

В ходе разбирательств следователи установили, что мошенники получали несанкционированный доступ к смартфонам благодаря специальной программе, которую под видом приложения пользователи телефонов самостоятельно скачивали из интернета. Как сообщает IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области, улов мошенников с одной банковской карты был не большим — не более 8 тыс. рублей.
В итоге жертвами кибермошенников стали жители Московской, Ленинградской, Архангельской и Иркутской областей, а также Чеченской республики и других регионов страны. Предполагаемым создателем программы является молодой студент из Санкт-Петербурга, а обналичиванием денег, вероятно, занимался ранее неоднократно судимый житель Братска. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 273 УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ», которое уже передано в суд. Теперь злоумышленникам грозит до 4 лет лишения свободы и крупный штраф.
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